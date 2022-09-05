В ДНР планируют упростить выдачу бутилированной воды населению

Ранее в местах раздачи воды появлялись большие очереди. Фото: Кулемзин/ТГ

В Донецкой Народной Республике планируют рассмотреть вопросы об упрощении выдачи бутилированной воды населению. Об этом сообщил директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин на брифинге, который инициировал Денис Пушилин.

— В Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Горловку организована доставка питьевой бутилированной воды, полученной по линии гуманитарной помощи из РФ. На сегодняшний день получено 13 775 тонн питьевой бутилированной воды. Сейчас мы рассматриваем порядок упрощения выдачи питьевой бутилированной воды. И постараемся упростить, — отметил Капустин.

Он подчеркнул, что в относительно безопасных районах Донецка, Макеевки и Ясиноватой с 6 июля работает 41 пункт выдачи воды. За это время население получило почти 12 000 тонн воды. В Горловке выдачу воды временно приостановили из-за военной обстановки.

Напомним, что ранее необходимо было предъявить паспорт с пропиской в районе, где вы получаете воду. На детей требовалось свидетельство о рождении.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строители из Москвы восстанавливают учебный комплекс в Пролетарском районе Донецка

Россия продолжает восстанавливать ДНР (подробнее)