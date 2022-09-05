Строители из Москвы восстанавливают учебный комплекс в Пролетарском районе Донецка

Специалисты обновили электрощитовые и освещение в 16 школах и 17 детсадах Пролетарского района. Фото: скриншот из видео пресс-службы Правительства ДНР

В Пролетарском районе Донецка строители из Москвы восстанавливают учебно-воспитательный комплекс №103. Они уже завершили капитальный ремонт кровли, установили новые окна и заменили проводку. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— Работа проводится масштабная. В 16 школах и 17 детсадах Пролетарского района приведены в порядок электрощитовое хозяйство и освещение. В следующем году российские специалисты возьмутся за ремонт зданий. Для Донецка это серьезная поддержка, — отметил Хоценко.

Виталий Хоценко также подчеркнул, что здание комплекса было построено в 1958 году и находилось в плачевном состоянии. Специалистам осталось лишь смонтировать систему отопления и выполнить отделку.

Напомним, что силами специалистов Военно-строительного комплекса России заершено восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила». Первокурсники Академии МВД им. Дзержинского уже дали присягу у подножия мемориала.