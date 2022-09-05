В МЧС попрощались с двумя сотрудниками, погибшими в результате обстрела Макеевки

Два спасателя погибли, попав под повторный обстрел ВФУ. Фото: пресс-служба МЧС ДНР

Личный состав МЧС Донецкой Народной Республики провел в последний путь двух спасателей, погибших в результате обстрела пожарной автоцистерны в Макеевке. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

— Сегодня мы прощаемся с настоящими героями, которые, рискуя собственными жизнями, спасали другие человеческие жизни. Они погибли от варварского обстрела Вооруженных формирований Украины. Вместе с родными скорбит все Министерство. Мы будем всегда их помнить, никогда не забудем. Всем семьям будут выплачены положенные выплаты и оказана необходимая помощь. Спасибо вам за ваших сыновей, — отметил министр МЧС Алексей Кострубицкий.

Напомним, что двое сотрудников спасательного ведомства попали под повторный обстрел второго сентября. Они направлялись к месту предыдущего обстрела на тушение возгорания на улице Калужская. Один спасатель погиб на месте, а второй, получивший серьезные ранения, скончался по пути в больницу.

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