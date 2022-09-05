Донецкий театр кукол покажет спектакли в Москве и Выборге

В Чувашии и Краснодаре будут показаны премьерные спектакли «Безымянная звезда» и «Прощай, конферансье!». Фото: ДАН
Артисты Театра кукол покажут спектакль «Калинка-малинка» на сценах в Москве и Выборге. Они приняли участие в Международном фестивале кукольников «Истоки». Об этом сообщила заместитель генерального директора театра Ирина Терехина.
— Со 2 по 9 сентября 2022 года в Театре кукол имени С. В. Образцова в Москве проходит Международный фестиваль кукольников «Истоки». Донецкого театра кукол покажут на московской сцене спектакль «Калинка-малинка», который рекомендован к просмотру зрителям от 4 лет. Автор идеи и режиссёр данной постановки — Борис Чернышов, — подчеркнула замдиректора.
Этот же спектакль артисты покажут на сцене Государственного театра драмы и кукол «Святая крепость» в Выборге. Выступление состоится в рамках III Международного фестиваля театров кукол «Балтийский кукловорот».
Кроме того, артисты театра планируют принять участие в фестивалях, которые пройдут в Чувашии и Краснодаре.
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