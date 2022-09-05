Все органы власти ДНР будут иметь официальные страницы в социальных сетях

Руководство Республики будет мониторить коммуникацию власти и общества в соцсетях. Фото: Shutterstock

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поддержал решение Правительства России о том, что все органы власти, самоуправления и суды обязаны иметь официальный страницы в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Об этом лидер Республики сообщил в своем телеграм-канале.

— Большинство ведомств имеют аккаунты, но необходимо уделить повышенное внимание актуальности информации и оперативной коммуникации с пользователями соцсетей. Открытость органов власти очень важна для нас, — подчеркнул Денис Пушилин.

Глава также отметил, что социальные сети на данный момент – один из наиболее значимых каналов оперативного взаимодействия с жителями Республики. Руководство Республики будет мониторить эту деятельность и делать выводы со всеми вытекающими последствиями о том, насколько эффективно используется этот канал взаимодействия с людьми.

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