За сутки ВФУ ранили четырех мирных жителей в ДНР

ВФУ продолжают наносить удары по жилым домам и социальной инфраструктуре ДНР (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили порядка 199 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, обстреляв 11 населенных пунктов. В результате украинское агрессии ранения получили четыре мирных жителя Республики. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждено 18 домостроений в Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Макеевке и Горловке. Зафиксировано сорок фактов ведения огня со стороны ВФУ, — отметили в ведомстве.

В ДНР в СЦКК подчеркнули, что за предыдущие сутки украинские боевики открывали огонь по Донецкой Народной Республике 44 раза. Н донецком направлении противник применял реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм. На горловском — «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм.

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