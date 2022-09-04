В ЛНР прибыла первая партия комбинированных дорожных машин из России. Фото: ЛИЦ

В ЛНР по линии гуманитарной помощи из России прибыли первые десять комбинированных дорожных машин. Спецтехника будет работать на дорогах Республики, сообщили в Министерстве инфраструктуры и транспорта ЛНР.

- Эти машины предназначены как для осенне-зимнего, так и для весенне-летнего эксплуатационного содержания автодорог. Автомобили получит «Луганский автодор», затем их распределят по обособленным подразделениям предприятия, - говорится в сообщении.

Дорожные службы давно нуждались в такой технике.

- Это обновление парка, а соответственно, качество очистки и обработки дорог, особенно в зимний период, что естественно сделает движение на дорогах безопаснее, люди будут реже попадать в ДТП, - отметил врио министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин.

Ожидается прибытие из России всего около двухсот единиц автомобильной и специальной техники.

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