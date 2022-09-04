В Донецке назвали виновников вчерашнего обстрела города

Последствия обстрелов города

3 сентября украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка со своих позиций в районе населенного пункта Орловка. Они вели огонь с применением РСЗО БМ-21 «Град». Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Последствия обстрелов города

- Зона ответственности 110-й Отдельной Механизированной Бригады, командир - полковник Кураш Евгений Юрьевич. Начальник артиллерии - Командир БрАГ 110 ОМБР - подполковник Циганок Дмитрий Васильевич, - говорится в сообщении СЦКК.

Сотрудники СЦКК зафиксировали повреждения жилых домов по адресам: ул. Наметкина, 15, 16 (частные жилые дома); ул. Взлетная, 32 (частный жилой дом).

Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки 44 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 241 боеприпас. В результате ранения различной степени тяжести получили десять мирных жителей в Петровском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, пос. Донецк-Северный Ясиноватского района, Горловке и освобожденной ранее Евгеновке.

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