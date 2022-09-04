Председатель правительства ДНР поздравил газовщиков с профессиональным праздником

Фото предоставлено пресс-службой «Газпром межрегионгаз»

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко поздравил республиканских газовщиков с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

- Инженеры, ученые, геологи, специалисты самых разных профилей! От вашего мастерства, надежности и ответственности на каждом участке напрямую зависит не только бесперебойная работа промышленности, транспорта и агропромышленного комплекса, но и повседневная жизнь каждого жителя Республики, - говорится в поздравлении премьер-министра.

Обеспечить «голубым топливом» даже самые удаленные уголки Республики – одна из первостепенных задач власти.

- Сейчас перед нами стоят важнейшие задачи по газификации наших самых отдаленных населенных пунктов, в том числе и на освобожденных территориях. А также по догазификации домовладений жителей Донецкой Народной Республики. И ваша многотрудная работа поможет нам с этими задачами справиться, - подчеркнул Виталий Хоценко.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У детей в ДНР захватывает дух от школ, отстроенных российскими строителями

В освобожденных городах и поселках родители школьников рады, что их детям больше не будут рассказывать о Бандере как о герое. Теперь ребята будут изучать подлинную историю (подробнее)