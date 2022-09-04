В Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель

Пострадавшего госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка, по улице Бахрушина ранен мужчина. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Республики.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - обратились к горожанам в штабе.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка на украинской мине «Лепесток» подорвался мужчина. Инцидент произошел на улице Делегатская.

Мины «Лепесток» на города и села ДНР с помощью артиллерии сбрасывают ВСУ. Для их активации достаточно нажимное усилие всего от 5 килограммов. «Лепестки» малозаметны, легко сливаются с цветом растительности зеленого и светло-коричневого цвета.

При обнаружении не следует приближаться к ним, даже дотрагиваться. Нужно сообщить об опасной находке по телефону «101», указав точный адрес нахождения мины.

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