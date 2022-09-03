В Донецке в результате вражеских обстрелов ранены еще трое человек

Пострадавшие госпитализированы в больницы Фото: Олег УКЛАДОВ

Продолжает поступать информация о мирных жителях, которые получили ранения в результате вражеских обстрелов Донецка. Так, стало известно, что в городе пострадали еще трое человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В Кировском районе ранение получил мужчина 1977 года рождения, госпитализирован в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, - проинформировал мэр.

Градоначальник также сообщил, что в Кировском районе получил ранения мужчина 1956 года рождения.

- С травматической ампутацией правой стопы доставлен в городскую больницу № 24, - уточнил он.

А Киевском районе столицы была ранена женщина. Ее анкетные данные сейчас уточняются.

Напомним, днем ранее при варварском обстреле Донецка погибли 6 человек, в том числе ребенок. Жертвами массированных ударов ВСУ стали более двух десятков мирных жителей ДНР.

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