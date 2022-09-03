В Рубежном идентифицировали останки 205 человек, обнаруженных в местах стихийных захоронений

По оценкам специалистов, на территории Северодонецкой агломерации могут находиться около 1,5 тысяч стихийных захоронений жертв агрессии ВСУ. Фото: ЛИЦ

Ежедневно в Рубежном обнаруживают десятки могил с останками людей, которые погибли от обстрелов украинских войск. Их эксгумацией занимаются сотрудники специальной межведомственной рабочей группы. На сегодняшний день специалистам удалось установить личности 205 человек, чьи останки были извлечены из стихийных захоронений. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

- Сотрудниками управления уголовного розыска МВД ЛНР, следственного управления Министерства внутренних дел ЛНР, специалистами экспертно-криминалистического центра, полицейскими местных горрайорганов на данный момент в Рубежном из порядка 220 человек установлены личности 205, - рассказали в ведомстве.

Отметим, ранее сообщалось, что к 31 августа спецгруппа извлекла из стихийных захоронений в Рубежном останки 206 мирных жителей, большинство из которых скончались от осколочных ранений при обстрелах украинских силовиков.

Всего же, по оценкам специалистов, на территории Северодонецкой агломерации могут находиться около 1,5 тысяч стихийных захоронений жертв агрессии ВСУ.

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