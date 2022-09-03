В Горловке украинские снаряды повредили 7 многоквартирных домов

Последствия обстрела Центрально-Городского района Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Украинские войска нанесли удар по Центрально-Городскому району Горловки, повредив несколько жилых домов. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- По проспекту Победы повреждены 7 многоквартирных домов, - проинформировали там.

Тем временем в администрации Горловки уточнили, что украинские снаряды повредили также гостиницу «Стирол».

- Между домами № 81 и № 79 по проспекту Победы поврежден газопровод, - уведомил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Позже градоначальник сообщил, что украинские неонацисты ведут прицельный огонь по поселку шахты имени Изотова в Никитовском районе Горловки. В результате прямого попадания украинского снаряда в кровлю была повреждена школа № 68 по улице Новаторов, 1. Кроме того, в жилом массиве «Строитель» Никитовского района наблюдаются перебои с электричеством.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

На западе Донецка обстрелом ВСУ повреждены две школы

В городе также ранен мужчина (подробнее)