Глава ДНР вынес выговор руководителю Волновахского района за попытку воспрепятствовать работе журналистов

Бесцеремонное поведение по отношению к представителям СМИ Денис Пушилин считает недопустимым. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Еще один местный чиновник получил выговор от властей ДНР. Речь идет о руководителе Волновахского района Константине Зинченко, который пытался воспрепятствовать работе журналистов во время схода граждан в поселке Донское. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Отметим, ранее в сети появилось видео, где Зинченко пытается выбить камеру из рук журналиста во время видеозаписи своего выступления на сходе граждан, обосновывая это тем, что разрешения на съемку он не давал.

Напомним, это грубое нарушение закона. Такого же мнения придерживается и Денис Пушилин. В своем видеообращении он отметил, что власти должны быть максимально открытыми для граждан, и журналисты могут в этом помочь.

Подобное бесцеремонное поведение по отношению к представителям СМИ он считает недопустимым.

- Безусловно, и решение соответствующее с моей стороны - это выговор в отношении главы Волновахского района, - отметил Глава ДНР.

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