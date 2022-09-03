В Мариуполе сдали в эксплуатацию первых два дома из нового жилого комплекса

Сейчас территорию застройки продолжают благоустраивать, на ней появляются новые детские площадки и зоны для отдыха. Фото: ДАН

В Мариуполе на месте самых интенсивных боев строится новый жилой микрорайон, два первых дома из которого уже возведены и готовы к заселению жителей. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

Там отметили, что новые дома - часть большого жилого комплекса, который должен состоять из 12 пятиэтажек. В них будут проживать порядка 2,5 тысяч горожан. Дома расположены в западной части города, возле рынка «Азовский».

Всего здесь планируется построить порядка 100 тысяч квадратных метров жилья - это более одной тысячи квартир. Также в жилой комплекс будет входить центр МЧС и две школы. Сейчас территорию застройки продолжают благоустраивать, на ней появляются новые детские площадки и зоны для отдыха.

Постройкой комплекса занимается военно-строительная компания Минобороны РФ. Сегодня в торжественной обстановке подрядчики передали первые построенные здания властям Мариуполя.

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