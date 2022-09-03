Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил земляков с 79-й годовщиной освобождения Луганщины от нацистов

По случаю праздника в Луганской академической филармонии прошло торжественное собрание. Фото: t.me/glava_lnr_info

В 79-ую годовщину освобождения Ворошиловградской области от немецко-фашистских захватчиков в Луганской академической филармонии прошло чествование героев - ветеранов Великой Отечественной войны. Присутствующие также отдали дань памяти тем освободителям, кого сегодня уже нет с нами, но чьи подвиги и поныне живут в памяти и сердцах людей.

В торжественном мероприятии принял участие Глава ЛНР Леонид Пасечник, который лично передал Луганскому краеведческому музею на вечное хранение орден «Красной звезды», найденный новгородскими общественниками у погибшего немецко-фашистского захватчика и принадлежащий ранее луганчанину, гвардии старшему сержанту Виктору Андрееву. Он героически погиб, защищая Отечество.

Леонид Пасечник отметил, что за каждой такой звездой, каждым орденом и наградой - беззаветная любовь и преданность, мужество и отвага отдельно взятого человека, который ценой собственной жизни отстоял свободу своей родной земли.

- Наш долг - сберечь эту светлую и добрую память, защитить честь наших предков, которую пытаются измазать грязью украинские нацисты, - подчеркнул Глава ЛНР.

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