Городу Енакиево в ДНР присвоили звание «Город трудовой доблести»

Летопись Енакиево тесно вплетена в историю России - в советские годы он превратился в один из крупнейших индустриальных центров страны. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Городу Енакиево в ДНР было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Такого почетного титула он удостоился в день своего 240-летнего юбилея. Соответствующий указ был подписан Главой Республики Денисом Пушилиным и опубликован на его официальном сайте.

В своем телеграм-канале лидер государства поздравил жителей города с юбилеем и отметил, что летопись Енакиево тесно вплетена в историю России. В советские годы он превратился в один из крупнейших индустриальных центров страны.

Новую страницу в истории города сегодня пишут уже современные жители - люди со стальным характером и горячим сердцем.

- А судьба города вновь сплетается с судьбой России. Жители Ленинградской области, которая взяла шефство над Енакиево, вместе с вами плечом к плечу возрождают город, делают его комфортным для проживания, - отметил он.

Глава ДНР пожелал енакиевцам благополучия, подчеркнув при этом, что им есть чем гордиться. Он также выразил уверенность в том, что впереди горожан ждет немало праздничных дат, которые они обязательно встретят под мирным небом.

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