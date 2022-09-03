На Алчевском меткомбинате в ЛНР возобновили производство кокса после двух лет простоя

К 2024 году предприятие планирует производить 3,5 миллиона тонн чугуна и почти 3,6 миллиона тонн стали в год. Фото: пресс-служба АМК
На Алчевском металлургическом комбинате Южного горно-металлургического комплекса после двухлетнего простоя возобновили производство кокса. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.
Там отметили, что коксохимический завод комбината запустил в работу законсервированную с 2020 года коксовую батарею № 10. Уточняется, что такой длительный простой оборудования был вызван отсутствием спроса на кокс. Но сейчас, в связи с ростом производства, необходимость в нем снова возросла.
- Первые тонны кокса уже получены, всего на начальном этапе планируется выдача порядка 800 тонн кокса, - заявили в пресс-службе исполнительного органа власти.
В Правительстве также добавили, что коксовая батарея способна обеспечить комбинат необходимым количеством производимого топлива полностью.
Напомним, Алчевский металлургический комбинат с начала года принял на работу почти две тысячи человек. После освобождения территории ЛНР и Луганской ТЭС потенциал предприятия значительно вырос.
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