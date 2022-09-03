На Алчевском меткомбинате в ЛНР возобновили производство кокса после двух лет простоя

К 2024 году предприятие планирует производить 3,5 миллиона тонн чугуна и почти 3,6 миллиона тонн стали в год. Фото: пресс-служба АМК

На Алчевском металлургическом комбинате Южного горно-металлургического комплекса после двухлетнего простоя возобновили производство кокса. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

Там отметили, что коксохимический завод комбината запустил в работу законсервированную с 2020 года коксовую батарею № 10. Уточняется, что такой длительный простой оборудования был вызван отсутствием спроса на кокс. Но сейчас, в связи с ростом производства, необходимость в нем снова возросла.

- Первые тонны кокса уже получены, всего на начальном этапе планируется выдача порядка 800 тонн кокса, - заявили в пресс-службе исполнительного органа власти.

В Правительстве также добавили, что коксовая батарея способна обеспечить комбинат необходимым количеством производимого топлива полностью.

Напомним, Алчевский металлургический комбинат с начала года принял на работу почти две тысячи человек. После освобождения территории ЛНР и Луганской ТЭС потенциал предприятия значительно вырос.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Инвестор Евгений Юрченко на Алчевском меткомбинате: К 2025 году мы планировали выйти на уровень зарплат Южного федерального округа – но уже приближаемся к этой отметке

Средняя зарплата рабочих на сегодняшний день составляет 47 тысяч рублей (подробнее)