Освобожденные населенные пункты подчинили местным администрациям
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Еще восемь освобожденных населенных пунктов ДНР были включены в зону влияния Республики. Их подчинили местным администрациям. Соответствующий указ № 507 был принят главой государства Денисом Пушилиным.
Согласно ему, освобожденный поселок Зайцево отнесен к городской администрации Горловки. Володино, Завитне Бажання, Ключевое и Орлинское подчинены администрации Донецка, а за Кодему, Дачу и Вершину теперь несет ответственность мэрия Шахтерска.
Документ был опубликован сегодня и уже вступил в законную силу.
Напомним, силы русской коалиции освободили от украинских силовиков поселок Зайцево в пригороде Горловки и близлежащее село Дача 19 августа. Ранее стало известно о полном освобождении поселка Пески под Донецком - одного из самых сильных укрепрайонов противника, откуда тот вел террористические обстрелы столицы Республики.
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