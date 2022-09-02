В ДНР и ЛНР снизили курс гривны к рублю

До 6 сентября еще действует безналичная конвертация наличной гривны по курсу 1,5 рублей за 1 гривну Фото: Артем КИЛЬКИН

Курс гривны в Донецкой и Луганской Народных Республиках был снижен с 1,5 до 1,25 рублей. Соответствующие указы были опубликованы на официальном сайте Главы ДНР Дениса Пушилина и в телеграм-канале Правительства ЛНР.

- При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,25 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону, - сказано в решении властей Луганской Народной Республики.

Такие же поправки были внесены в указ Главы ДНР «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики».

Уточняется, что оба указа вступают в законную силу 5 сентября. А до 6 сентября будет еще осуществляться безналичная конвертация наличной гривны по курсу 1,5 рублей за 1 гривну.

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