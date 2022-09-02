Число жертв в результате обстрела ВФУ центра Донецка возросло до пяти

ВФУ продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка. Фото: t.me/dnronline

Возросло число мирных жителей, пострадавших и погибших в результате обстрела вооруженными формированиями Украины центрального района Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до 3 мирных жителей и еще 2 человека погибли, — отметили в ведомстве.

Напомним, что украинские боевики открыли огонь по центру Донецка около 18:40. Всего было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм с позиций украинских боевиков, расположенных в Красногоровке. В зданиях Народного совета и администрации Ворошиловского района повреждено остекление и фасад. Кроме того, один из украинских снарядов попал в крышу высотного жилого дома « Бис».

Около 20:10 ВФУ обстреляли Калининский район Донецка. Ранения получили три мирных жителя. Повреждено несколько жилых домов и здание супермаркета «Обжора».

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