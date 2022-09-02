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Политика2 сентября 2022 15:49

ВСУ обстреляли пожарную автоцистерну в Макеевке: двое спасателей погибли

Пожарно-спасательное отделение направлялось к месту предыдущего обстрела на тушение возгорания
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
ВСУ обстреляли пожарную автоцистерну в Макеевке: двое спасателей погибли. Фото: МЧС ДНР

ВСУ обстреляли пожарную автоцистерну в Макеевке: двое спасателей погибли. Фото: МЧС ДНР

Боевики вооруженных формирований Украины ведут обстрел мирных кварталов Червоногвардейского района Макеевки. В результате обстрела погибли двое сотрудников МЧС ДНР, которые направлялись к месту предыдущего обстрела на тушение возгорания на улице Калужская.

- Под обстрел со стороны ВФУ попала пожарная автоцистерна на улице Сигова Червоногвардейского района Макеевки. По оперативной информации двое сотрудников МЧС ДНР пострадали, один погиб на месте, второй спасатель, получивший серьёзные ранения, скончался по пути следования в учреждение здравоохранения, - сообщили в МЧС ДНР.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Червоногвардейского района на улице Калужская погибли два человека и еще два - получили ранения.

Напомним, 1 сентября в результате артиллерийского удара ВСУ в селе Рубцы Краснолиманского района погибли 13 спасателей. Погибли, как настоящие герои, спасая людей и налаживая мирную жизнь в освобожденных городах и селах. В МЧС ДНР рассказали о каждом из тринадцати погибших от обстрела спасателей.

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