В Докучаевске жителей предупредили о большом взрыве

С 12:00 до 14:00 состоится массовый взрыв на Восточном карьере Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем в городе Докучаевск в ДНР будут слышны мощные взрывы. Жителей просят не пугаться - на Восточном карьере в это время будут проходить взрывные работы. Об этом предупредил в своем телеграм-канале глава местной администрации Александр Качанов.

В своем сообщении градоначальник указал также период проведения данных работ.

- С 12:00 до 14:00 состоится массовый взрыв на Восточном карьере, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что горняки всех трех шахт в Донецке, обесточенных в результате обстрела ВСУ, были подняты на поверхность. Первыми на-гора вышли рабочие шахты «Лидиевка», затем сотрудники шахты имени Абакумова, а ближе к 14:00 на поверхность вывели горняков шахты имени А. А. Скочинского. Как сообщили в спасательном ведомстве Республики, пострадавших среди шахтеров нет.

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