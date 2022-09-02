ВСУ несут большие потери в Донбассе

Освободительная операция в Донбассе продолжается. Фото: УНМ ЛНР

Украинская армия продолжает нести критические потери в Донбассе. Так, за прошедшие сутки в ходе боев ВСУ лишились до 100 своих силовиков. Об этом сообщили в армейских корпусах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил РФ уничтожено вражеское вооружение и военная техника: танк, две огневые позиции минометов, два БпЛА, четыре бронетранспортера, - проинформировал заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он также добавил, что бойцам ДНР удалось ликвидировать более 40 украинских военных.

Тем временем луганчане уничтожили до 45 человек личного состава ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Уничтожено до 45 человек личного состава, 2 танка, 5 бронетранспортеров, 4 единицы специальной автомобильной техники, 1 долговременная огневая точка, 1 артиллерийская установка, - уведомил он.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Союзные войска освободили уже 275 населенных пунктов, включая Ключевое и Володино

Русский освободительный марш продолжается (подробнее)