Под обстрел ВСУ попал Донецкий металлургический завод

На предприятии были выбиты стекла Фото: Дмитрий СТЕШИН

С раннего утра Донецк находится под обстрелом украинских войск. По данным СЦКК ДНР, под ударом ВСУ оказались сразу несколько районов столицы. В 4:56 по Ворошиловскому району были выпущены 5 снарядов калибром 155 мм. С 6:38 зафиксированы прилеты в Куйбышевском (микрорайон Азотный) и Кировском районах - в их направлении были выпущены 6 снарядов калибром 155 мм. В 07:22 со стороны населенного пункта Орловка по Киевскому району ударили 4 снаряда калибром 155 мм, а в 07:28 по Калининскому району боевики выпустили 3 таких снаряда.

По предварительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района погиб один человек, его анкетные данные устанавливаются. Было зафиксировано прямое попадание снаряда в частный жилой дом, также разрушены фасады и остекление в трех многоквартирных жилых домах.

Кроме того, стало известно об обстреле территории Донецкого металлургического завода в Ленинском районе.

- Снарядами повреждено остекление цехов, - проинформировал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Обстрелы города продолжаются.

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