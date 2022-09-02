ВСУ обстреляли из американских гаубиц Кременную в ЛНР, повреждены жилой дом и здание МЧС

Наблюдатели зафиксировали последствия обстрела. Фото (иллюстрация): СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки киевские силовики совершили один обстрел Луганской Народной Республики. Под их прицел попал город Кременная, по которому был открыт огонь из американских гаубиц М777. Украинские войска выпустили в направлении населенного пункта 4 крупнокалиберных снаряда. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что в результате обстрела в городе пострадал жилой дом и спасательная часть. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Кременная с применением американских 155-мм орудий М777 (4 снаряда). В результате обстрела поврежден один жилой дом и здание подразделения МЧС ЛНР, - заявили наблюдатели.

Тем временем в ДНР украинские боевики нанесли преднамеренный артудар из РСЗО HIMARS по базе МЧС в селе Рубцы Краснолиманского района. В результате обстрела погибли 13 человек личного состава, еще 9 сотрудников спасательного ведомства были ранены.

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