В ДНР за день от обстрелов украинских боевиков погибли 17 жителей

В Червоногвардейском районе Макеевки были ранены двое детей. Фото: ДНР Онлайн

Сегодня, 1 сентября, украинские военные за неполный день убили и ранили 34 жителей ДНР.

- В результате сегодняшних обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике погибли 4 мирных жителя и еще 8 человек получили ранения, включая 2 детей в Макеевке, – сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Погибли трое жителей Кировского района Донецка и житель поселка Степное в Волновахском районе.

Кроме того, этим утром под украинским обстрелом на севере ДНР в селе Рубцы Краснолиманского района погибли 13 сотрудников МЧС, девять ранены.

- Мы давно убедились, что для Украины нет ничего святого, и она не соблюдает никакие международные правила ведения войны. Данное преступление стало еще одним свидетельством бесчеловечности украинских боевиков, — отметил Глава ДНР Денис Пушилин.

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