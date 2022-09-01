В ДНР за день от обстрелов украинских боевиков погибли 17 жителей

В Червоногвардейском районе Макеевки были ранены двое детей. Фото: ДНР Онлайн
Сегодня, 1 сентября, украинские военные за неполный день убили и ранили 34 жителей ДНР.
- В результате сегодняшних обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике погибли 4 мирных жителя и еще 8 человек получили ранения, включая 2 детей в Макеевке, – сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Погибли трое жителей Кировского района Донецка и житель поселка Степное в Волновахском районе.
Кроме того, этим утром под украинским обстрелом на севере ДНР в селе Рубцы Краснолиманского района погибли 13 сотрудников МЧС, девять ранены.
- Мы давно убедились, что для Украины нет ничего святого, и она не соблюдает никакие международные правила ведения войны. Данное преступление стало еще одним свидетельством бесчеловечности украинских боевиков, — отметил Глава ДНР Денис Пушилин.
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