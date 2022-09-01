Денис Пушилин назвал обстрел украинскими боевиками сотрудников МЧС ДНР поступком бесчеловечных террористов

Снаряды прилетели ночью в дома, где находились спасатели. Фото: МЧС ДНР

Обстрел вооруженными формированиями Украины сотрудников МЧС ДНР в селе Рубцы является очередным свидетельством бесчеловечности Киева. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что около 4:00 группа спасателей в селе Рубцы Краснолиманского района попала под артиллерийский огонь вооруженных формирований Украины. В результате 13 сотрудников МЧС погибли, девять получили ранения.

- Мы давно убедились, что для Украины нет ничего святого, и она не соблюдает никакие международные правила ведения войны. Данное преступление стало еще одним свидетельством бесчеловечности украинских боевиков, — отметил Пушилин.

Он добавил, что саперы, спасатели, врачи реанимационно-противошоковой группы, представители ЦУКС и водители спасательного ведомства Республики в селе Рубцы исполняли свой долг, чтобы мирные жители на освобожденных территориях смогли вернуться к нормальной жизни.

- Они не держали в руках оружия. Они работали для того, чтобы люди жили в безопасности. Но мы видим истинное отношение Киева к жителям Донбасса. Это отношение террористов. Наш долг остановить их и наказать преступников, — подчеркнул Пушилин.

Глава Республики выразил соболезнования родственниками и коллегам погибших сотрудников МЧС.

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