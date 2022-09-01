Референдум о воссоединении Донбасса с Россией пройдет до конца года

Андрей Турчак поздравил школьников Шахтерска с началом учебного года. Фото: АГ ДНР

Референдум о воссоединении Донбасса с Россией пройдет до конца текущего года. Об этом сегодня завил первый зампредседателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, приехавший поздравить школьников Шахтерска с началом учебного года.

- Этот год будет очень важным. Не только для этих ребят лично, но и в историческом плане. Ни у кого из них никаких сомнений не должно быть, что в этом году пройдет референдум, и мы все снова станем одной большой семьей — большой Россией, — сказал Турчак.

Он подчеркнул, что жители Донбасса и России — один народ с общей культурой и историей.

- Новейшую историю будут писать уже эти дети. Им предстоит многое сделать на родной земле. И мы теперь всегда будем рядом и во всем помогать, — заключил зампредседателя Совета Федерации РФ.

Отметим, что в соседней ЛНР для проведения референдума уже создан Общественный штаб. А в ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум проведут после полного освобождения территории Республики.

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