На Саур-Могиле приняли присягу курсанты академии внутренних дел ДНР

Курсанты приняли присягу у подножия мемориала «Саур-Могила». Фото: АГ ДНР

Сегодня, 1 сентября, курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу у подножия мемориала «Саур-Могила», где завершаются восстановительные работы. Поздравил ребят лично Глава ДНР Денис Пушилин.

- Место выбрано неслучайно, оно священно для жителей Донбасса: и в 1943, и в 2014 году шли ожесточенные бои за эту господствующую высоту, — написал Пушилин в своем телеграм-канале. — Благодарю родителей кадетов за правильное воспитание сыновей и дочерей, которые в сложное военное время осознанно выбрали делом своей жизни служение интересам наших граждан и обеспечение правопорядка в Республике.

Вместе с Пушилиным на церемонии побывали первый зампредседателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Напомним, мемориал «Сур-Могила», посвященный памяти воинов Великой Отечественной войны, был разрушен украинскими боевиками в 2014 году. Этим летом комплекс взялись восстановить российские строители. Ожидается, что открытие мемориала состоится 8 сентября — в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

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