Украинские боевики убили на западе Донецка двух мирных жителей, еще один ранен

Получили повреждения несколько автобусов большой вместительности. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 1 сентября, два мирных жителя погибли, еще один получил ранение в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- ВФУ обстреляли Кировский район Донецка, по улице Бойченко погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение, — отметили в Штабе.

Также от обстрела автотранспортного предприятия в Куйбышевском районе Донецка по ул. Югославская, 36 получили повреждения несколько автобусов большой вместительности.

Представительство ДНР в СККК сообщает, что обстрелы Донецка не прекращаются. Под огнем украинских фашистов находятся Кировский и Куйбышевский районы города. По мирным кварталам бьют из артиллерии образца НАТО калибром 155 мм.

Ранее сообщалось, что около 4:00 группа спасателей в селе Рубцы Краснолиманского района, попала под артиллерийский огонь вооруженных формирований Украины. В результате 13 сотрудников МЧС погибли, девять получили ранения.

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