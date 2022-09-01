В ДНР показали первые кадры с места гибели 13 сотрудников МЧС в Краснолиманском районе

Первые кадры с места обстрела ВСУ в селе Рубцы Краснолиманского района. Фото: МЧС ДНР

В МЧС ДНР показали первые кадры с места ночного артудара ВСУ в селе Рубцы Краснолиманском районе, в результате которого 13 спасателей погибли, 9 были ранены.

- Это был ракетный удар по нашему подразделению. Однозначно, это был целенаправленный обстрел, военное преступление, за которое должны понести наказание. Все ракеты попали в здания, где жили люди. Техника стояла на улице, она была посечена исключительно осколками. Там жили обычные ребята: спасатели, саперы, доктора, которые оказывали помощь населению, восстанавливали Краснолиманский район, - заявил министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

Первые кадры с места обстрела ВСУ в селе Рубцы Краснолиманского района. Фото: МЧС ДНР

По состоянию на 14 часов 30 минут все раненые получают экстренную медицинскую помощь. Двое сотрудников пожарно-спасательного подразделения из Горловки госпитализируются в больницу Горловки. Сотрудник департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС ДНР, а также один из тяжело раненых спасателей доставляются в донецкую больницу. Еще четверых пострадавших, находящихся в состоянии средней степени тяжести, транспортируют в учреждение здравоохранения Луганска. Один спасатель госпитализирован в краснолиманскую больницу.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики нанесли преднамеренный артудар по спасателям и медикам ДНР: 13 сотрудников МЧС погибли, девять получили ранения

ВСУ обстреляли село Рубцы Краснолиманского района рано утром, когда люди спали (подробнее)