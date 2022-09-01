Раненых спасателей ДНР привезли в больницу Красного Лимана

Медики оказывают первую помощь сотрудникам МЧС ДНР. Фото: МЧС ЛНР

Сегодня, 1 сентября, раненые на севере Донецкой Народной Республики сотрудники МЧС доставлены в учреждение здравоохранения Красного Лимана, решается вопрос об их переводе в Донецк. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

- Сейчас раненые спасатели в учреждении здравоохранения в Красном Лимане, позже, по мере уточнения информации об их состоянии, будем перевозить в Донецк, — сказали в Министерстве здравоохранения.

Напомним, что около 4:00 группа спасателей, выполнявшая задачи по предназначению в селе Рубцы Краснолиманского района, попала под артиллерийский огонь вооруженных формирований Украины. В результате 13 сотрудников МЧС погибли, девять получили ранения. В населенный пункт направлена дополнительная группировка МЧС для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.

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