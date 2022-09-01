Погибли 13 спасателей ДНР и девять ранены из-за обстрела ВСУ

Спасатели выполняли задачи по предназначению. Фото: МЧС ДНР

Тринадцать спасателей МЧС ДНР погибли в районе села Рубцы на севере ДНР в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщили в спасательном ведомстве Республики.

- Первого сентября около четырех часов утра группировка сил и средств МЧС ДНР, выполняющая задачи по предназначению в селе Рубцы Краснолиманского района, попала под артиллерийский огонь со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела, по оперативной информации, погибли 13 человек личного состава, еще 9 сотрудников спасательного ведомства получили ранения различной степени тяжести, — сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в населенный пункт направлена дополнительная группировка МЧС для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ. Пострадавшие спасатели госпитализированы.

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