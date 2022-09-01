Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 70 украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: установка РСЗО БМ – 21 «Град», 3 БпЛА, 4 бронированные машины, а также 2 машины подвоза боеприпасов. Потери среди личного состава противника составили более 30 националистов, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Потери киевских силовиков от огня Народной милиции ЛНР составили до 40 военнослужащих.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, 3 бронетранспортера, 2 танка, 8 единиц специальной автомобильной техники, – сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Соратники почтительно называли его Батей»: В Донецке почтили память погибшего Главы ДНР Александра Захарченко

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» 31 августа 2018 года (подробнее)