Последствия обстрела Горловки 31 августа. Фото: ТГ/Приходько

Украинские боевики за сутки убили четверых мирных жителей ДНР и еще 20 ранили. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

ВСУ 65 раз открывали огонь и выпустили по ДНР 428 снарядов и мин. Применяли РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский и Центрально-городской районы), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Верхнеторецкое, Новоселовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Еленовка.

Поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Макеевке и освобожденном ранее Новотроицком.

Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Петровском, Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Макеевке и освобожденном ранее Новотроицком.

Повреждено 25 домостроений в Петровском, Куйбышевском, Кировском, Киевском районах Донецка, Горловке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.

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