Глава ДНР поздравил школьников с Днем знаний

Денис Пушилин пожелал школьникам терпения, упорства, неутомимого стремления к познанию нового. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 1 сентября, Глава ДНР Денис Пушилин поздравил школьников с Днем знаний. из-за обстрелов ВСУ праздник Первого сентября во многих школах ДНР пройдет в дистанционном режиме.

- Не таким, как сегодня в Республике, должен быть праздник Первого сентября. Но безопасность наших детей дороже всего. Все у них будет: торжественные линейки, первый звонок, но не в этот раз. Уверен, наши умные и взрослые не по годам дети поймут это решение, - подчеркнул Пушилин.

Он отметил, что главное – сегодня в Республике начинают новый учебный год. Там, где безопаснее, ребята в школы пошли. Но во многих городах, близких к линии фронта, дети пока будут учиться в дистанционном формате.

- Дорогие ребята, родители, учителя! Поздравляю вас с Днем знаний. Желаю терпения, упорства, неутомимого стремления к познанию нового. Уверен, вместе мы справимся с любыми испытаниями, - пожелал Глава ДНР.

Он уверен, что недалек тот час, когда все ученики Республики обязательно сядут за парты отремонтированных школ, будут пользоваться замечательными новыми учебниками, учиться по российским стандартам и будут ценить эту возможность как никто другой.

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