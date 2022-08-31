В Кировском районе Донецка ранены три мирных жителя

Украинские боевики продолжают обстреливать мирных граждан Республики (архивное фото). Фото: администрация Горловки

Вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка. В результате украинской агрессии ранения получили мирные жители. Также зафиксированы повреждения домов и объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Женщины 1981 и 1984 годов рождения, а также мужчина 1979 года рождения получили ранения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Кировского района, — отметил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что снарядами украинских боевиков разбиты шесть частных домов в Куйбышевском районе Донецка. Разрушены и повреждены стены, кровля, заборы, электрические провода, остекление и газовая труба. Кроме того, вражеский удар по территории автотранспортного предприятия привел к повреждению автомобилей и возгоранию горюче-смазочных материалов.

В Киевском районе в результате обстрела украинскими карателями жилого квартала зафиксировано возгорание кровли гаража.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР разъяснили порядок выплаты в 10 0000 рублей на школьников

Глава ДНР подписал соответствующий указ (подробнее)