В Мариуполе 1 сентября сдадут в эксплуатацию новый медицинский комплекс

В Мариуполе продолжается восстановление частных домов и социальных объектов. Фото: ДАН

Новый медицинский комплекс в Мариуполе сдадут в эксплуатацию 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе в администрации города.

— Завтра военно-строительный комплекс Минобороны РФ передаст медикам построенный с нуля многофункциональный медицинский комплекс, — отметили в администрации.

Кроме того, завершаются ремонтные работы первых четырех жилых домах на месте бывшего рынка «Азовский» в Октябрьском районе Мариуполя. Несколько домов сдадут к концу октября по улице Иртышская в Приморском районе города.

Тем временем глава администрации Мариуполе Константин Иващенко подчеркнул, что сотрудники «Региональной энергопоставляющей компании» и «Государственной магистральной сетевой компании» подали электричество в более 7000 объектов жилого сектора и социальной инфраструктуры. Уже запитано 6919 многоквартирных и частных жилых домов, а также 226 социальных объектов (среди них - школы, детсады и медучреждения).

Централизованная подача воды обеспечена жильцам свыше 1200 домов.

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