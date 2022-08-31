Учебный год в школах ЛНР начнется с урока «Моя история»

Новый учебный год в большинстве школ начнется дистанционно Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первое сентября в школах Луганской Народной Республики откроется уроком «Моя история». Школьникам Республики расскажут о том, как образовался и развивался Донбасс, и почему связь Донбасса с Россией неразрывна. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

— Урок призван отразить многовековую историю великой российской державы, неотъемлемой частью которой являлось Северное Причерноморье, названное при Екатерине II Новороссией, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что учебный год в школах ЛНР начнется в очном формате, однако торжественные линейки перенесут в онлайн-режим. Их отменили в том числе, в населенных пунктах Кировск и Алчевск.

В ДНР школы в тыловых будут работать в очном режиме, а в Донецке и ряде других городов — дистанционно.

Напомним, что сегодня в результате обстрела украинских боевиков Петровского района Донецка повреждена школа №110 по улице Углегорская, 1.

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