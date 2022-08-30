В ЛНР утвердили порядок выдачи удостоверений жителям освобожденных районов

Выдача временного удостоверения личности осуществляется в течение пяти рабочих дней после подачи заявления в миграционную службу. Фото: мвдднр.рус

В ЛНР утвердили порядок выдачи временного удостоверения личности гражданам, проживающим в освобожденных районах. Об этом сообщили в Правительстве Республики.

Там пояснили, что такое удостоверение выдается гражданам Украины, проживающим в населенных пунктах, которые до 19 февраля 2022 года не были подконтрольны органам государственной власти Республики, и у которых был утерян паспорт гражданина Украины или тот является просроченным и подлежит замене.

Выдача временного удостоверения личности осуществляется в течение пяти рабочих дней после подачи заявления в миграционную службу.

- Срок действия временного удостоверения личности – три месяца, - рассказали в Правительстве, уточнив при этом, что он может быть продлен.

Сообщается также, что для получения удостоверения гражданин должен будет пройти обязательную процедуру дактилоскопирования в территориальных органах внутренних дел МВД ЛНР.

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