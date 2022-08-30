В Горловке опубликовали обновленный график подачи воды в сентябре

График может корректироваться, о чем населению сообщат дополнительно. Фото: ТГ/Приходько

В Горловке утвердили новый график подачи воды населению в сентябре. Его опубликовал в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

Согласно документу, в поселки шахты имени Гагарина, Победы, Кирова, жилой массив «Строитель» и «Комсомолец» воду будут подавать один раз в два дня.

В поселки Кочегарка, шахты имени Ленина, Короленко и Октябрьский - один раз в три дня.

В поселки Бессарабка и Мичурина вода будет поступать еще реже - один раз в пять дней.

Мэр города подчеркнул, что время появления воды в кранах зависит от удаленности места проживания от фильтровальной станции и протяженности водоводов.

- График может корректироваться, о чем населению будет сообщено дополнительно! - заявил он.

Напомним, с 31 августа жители Макеевки смогут получать воду один раз в три дня. Водоснабжение города обеспечат по аналогии со столицей Республики.

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