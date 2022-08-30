В ЛНР увеличили выплаты пострадавшим от украинской агрессии мирным жителям

Выплата единовременной компенсации будет осуществляться с учетом ранее выплаченной суммы Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти ЛНР приняли решение увеличить размеры выплат гражданским лицам, которые пострадали по вине украинских войск с 19 февраля 2022 года. Об этом сообщили в Правительстве Республики.

- Согласно принятым изменениям, увеличены размеры выплаты членам семей погибших мирных граждан до двух миллионов рублей, а также лицам из числа гражданского населения, получившим ранения средней и легкой степени тяжести, до 400 тысяч рублей, - заявили там.

Уточняется, что выплата единовременной компенсации будет осуществляться с учетом ранее выплаченной суммы.

Правительство также утвердило изменения, которыми предусмотрено право обращения за назначением такой компенсационной выплаты законным представителям пострадавшего лица - на основании доверенности, заверенной им в установленном законом порядке.

Отметим, что с начала эскалации конфликта жертвами обстрелов со стороны ВСУ стали 83 жителя Луганской Народной Республики.

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