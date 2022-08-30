В Донецке сообщили про новый график подачи воды населению

Вода в Донецке должна идти из кранов один раз в трое суток с 19:00 до 21:00. Фото: Минстрой ДНР

С 31 августа в Донецке установят новый график централизованной подачи воды населению. Теперь ее будут подавать жителям один раз в три дня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин со ссылкой на государственное предприятие «Вода Донбасса».

Согласно обнародованному им документу, вода в Донецке должна идти из кранов один раз в трое суток с 19:00 до 21:00, начиная с завтрашнего дня.

В первый день воду подадут жителям Киевского, Ворошиловского, Калининского, части Буденновского, Куйбышевского и Ленинского районов столицы; во второй - включат ее для Кировского, почти всего Буденновского и части Ленинского районов; в третий день - обеспечат водой Петровский, Пролетарский, часть Кировского и Куйбышевского районов Донецка.

О фактах несоблюдения данного графика жителей просят информировать местные администрации. Для этого были опубликованы телефоны диспетчерских служб.

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