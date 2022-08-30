Половину школ в ЛНР переведут на дистанционное обучение

Учителя будут работать со школьниками удаленно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за угрозы обстрелов за школьные парты в Луганской Народной Республике сядут учащиеся только в 18 городах, среди которых Луганск, Краснодонск и Свердловск. В остальных городах и районах Республики школьники начнут новый учебный год в дистанционном формате, торжественных линеек к 1 сентября также не будет. Об этом сообщили в администрации Главы ЛНР.

Там уточнили, что по мере устранения военной угрозы учебные заведения в дальнейшем могут перевести на очный формат обучения.

Напомним, ранее в ЛНР пояснили, как будет проходить обучение в школах с 1 сентября. Как пояснил министр образования и науки Республики Иван Кусов, решение будет принято на основании оценки органов безопасности. Он отметил, что до тех пор, пока обстрелы продолжаются, об очном формате обучения говорить сложно. Однако в тех районах, где нет ракетных прилетов и артиллерийских ударов, власти рекомендуют очное обучение.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Горячее питание, пункты охраны и денежные выплаты: Какие российские стандарты введут в школах ДНР и ЛНР с 1 сентября

На Августовской педагогической конференции в Луганске рассказали, какие российские стандарты введут в школах ДНР и ЛНР с 1 сентября (подробнее)