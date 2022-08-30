За день число раненых в Донецке увеличилось до 10 человек, двое жителей погибли

Столица Республики находится под массированными обстрелами противника с раннего утра

В результате сегодняшних обстрелов ВСУ в Петровском районе Донецка число раненых возросло до 5 человек и еще 2 мирных жителя погибли. Такие данные обнародовали в Штабе территориальной обороны ДНР.

Еще двое жителей пострадали в Киевском районе столицы.

- По улице Горной получили ранения 2 человека, - сообщил Штаб.

Тем временем в администрации города уточнили, что в Кировском районе при обстреле была ранена девушка 2004 года рождения.

По данным СЦКК, еще двое человек пострадали на севере столицы.

- Куйбышевский район: ранены мужчины 1958, 1982 годов рождения, - заявили наблюдатели.

Напомним, Донецк находится под массированными обстрелами ВСУ с раннего утра. Сообщалось о прилете в Центр славянской культуры и в районе полигона твердых бытовых отходов в западной части города.

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