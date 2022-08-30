Саперы разминировали железнодорожную станцию в Макеевке

В среднем за день работы подрывники обнаруживают и уничтожают в Республике порядка 300-400 боеприпасов подобного типа. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС ДНР обезвредили противопехотные мины, обнаруженные ранее на станции «Макеевка Пассажирская». Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

Там отметили, на железнодорожных путях сложность обследования территории не позволяет специалистам использовать необходимые приборы, поэтому им приходится передвигаться на ощупь и полагаться на собственное зрение.

- Уничтожение противопехотных мин при обнаружении проводилось на месте, - заявили в министерстве.

В спасательном ведомстве также напомнили, что в среднем за день работы саперы обнаруживают и уничтожают в Республике порядка 300-400 боеприпасов подобного типа, которыми ВСУ дистанционно минируют жилые кварталы населенных пунктов. Всего за период с 30 июля и по нынешний день специалисты-подрывники уничтожили около 20 тысяч мин-«лепестков». Тем временем в СЦКК информируют, что жертвами украинских ПФМ-1 в ДНР стали уже 56 мирных жителей.

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