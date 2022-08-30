В ЛНР на въезде в Станицу Луганскую демонтировали памятник «Казачка с хлебом»

Сейчас специалисты занялись реконструкцией стелы. Фото: ЛИЦ

В освобожденной Станице Луганской в ЛНР демонтировали памятник «Казачка с хлебом», долгие годы являвшийся визитной карточкой поселка. Было принято решение установить на его месте новую статую. Об этом сообщили в администрации Станично-Луганского района.

По словам заместителя главы райадминистрации Владимира Макеева, постамент был поврежден в ходе боевых действий. Но он имеет большое символическое значение, потому как Станица Луганская является исконно русским поселком - станицей на берегу Северского Донца.

Сейчас специалисты занялись реконструкцией стелы.

- Насколько мне известно, уже изготавливается новая скульптура, которая будет повторять контуры данной скульптуры и будет установлена на этом же месте после реставрации самой стелы, - утверждает Макеев.

Уточняется, что реставрировать объект будет прибывшая бригада строителей из Волгограда.

Отметим, что скульптуру «Казачка с хлебом» установили на въезде в Станицу Луганскую в 1995 году. Она символизирует собой миролюбие и гостеприимство.

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