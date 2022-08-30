В ДНР заявили, что сферу медицины ждет мощное развитие

Денис Пушилин встретился с медиками в Институте неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака. Фото: t.me/pushilindenis

В Донецкой Народной Республике намерены вплотную заняться вопросом обновления материально-технической базы и оборудования больниц, в частности, Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака. Об этом во время встречи с сотрудниками медучреждения заявил глава государства Денис Пушилин.

Он отметил, что в Донецке работают врачи от Бога. Сложно представить даже, как в условиях сегодняшней сверхнагрузки они успевают при этом заниматься еще и научной деятельностью. Медики института участвуют в различных симпозиумах в России, и их опыт ценится российскими коллегами. Этот процесс взаимный.

- Обсудили возможности для развития ИНВХ. Оборудование устаревает, требуется обновление материально-технической базы. Конечно, эти вопросы не останутся без внимания, - сказал Денис Пушилин.

Глава ДНР выразил уверенность в том, что сферу медицины Донбасса ждет дальнейшее развитие.

- Поблагодарил врачей за их, без преувеличения, бесценный труд. Уверен, в связи с интеграционными процессами с Российской Федерацией медицина Донбасса получит мощное развитие, - подчеркнул он.

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