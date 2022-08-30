В освобожденном Северодонецке в ЛНР развернул работу детский технопарк нового поколения

Это новое слово в образовании. Фото: Администрация города Северодонецк

На территории освобожденного города Северодонецк в ЛНР развернул работу кванториум, прибывший из Крыма. Это детский технопарк нового поколения, который обустроен всем необходимым для проведения опытов в дополненной и виртуальной реальности, и способный показать, что дает в итоге союз науки и технологий.

По словам исполняющего обязанности главы администрации города Николая Моргунова, кванториум - это новое слово в образовании. Здесь дети могут в наглядной игровой форме ознакомиться с самыми разными сферами жизни - от правил дорожного движения до 3D-моделирования и IT.

Чиновник добавил, что технопарк прибыл в Северодонецк из Севастополя в преддверии Дня знаний. Его разместили на территории местного Дворца культуры.

- Десятки детей с интересом отнеслись к подобному опыту, пройдя ознакомительный курс, ведь юные северодончане всегда открыты для полезной информации и новых впечатлений, - отметил градоначальник.

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